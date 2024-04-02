Suzuki обновила кроссовер Vitara на десятом году жизни

Компания Suzuki представила текущее поколение Vitara в 2014 году, спустя четыре года появился вариант, который продаётся сейчас. Через десять лет японцы решили, что настало время не для кардинальных перемен, а для очередного рестайлинга.

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Изменений больше, чем шесть лет назад: решётка радиатора, бампер, уменьшено количество хрома и предложены новые варианты колёсных дисков и цветов для кузова. Что касается фар, которые кажутся другими, то это следствие отсутствия модели на российском рынке длительное время: такая оптика появилась на мягких гибридах несколько лет назад.

В салоне изменения коснулись мультимедиа: теперь диагональ сенсорного дисплея составляет 9 дюймов (ранее - 7 дюймов), система научилась взаимодействовать с устройствами по Apple CarPlay и Android Auto.

Dual Sensor Brake Support II модернизирована: теперь она может контролировать усталость водителя и удерживать автомобиль в рамках полосы.

Силовые агрегаты остались прежними. Это гибрид, дебютировавший в 2022 году: пиковая отдача атмосферника объёмом 1.5 литра и электромотора, установленного между ДВС и коробкой передач, составляет 115 л.с. Возможности подзарядки от сети нет, а основной смысл - компенсация провалов тяги при переключениях нерасторопного "робота". Второй вариант: "мягкий" гибрид на базе 1.4 Boosterjet и 48-вольтным стартер-генератором. В обоих случаях "Витара" доступна с системой полного привода AllGrip.

Продажи стартуют в начале лета. Цена пока не объявлена, дореформенная версия стоит 25 850 евро.