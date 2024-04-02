Состоялась презентация Geely Monjaro для России

Компания Geely представила обновлённую версию популярного кроссовера Monjaro для России. Модель получила лишь новые дизайнерские решения, опционально все составы комплектаций остались прежними.

© Российская Газета

Так, в версиях Luxury и Flagship на смену коричнево-бежевой цветовой схеме салона пришло новое сочетание чёрной экокожи и замши. Также в этих комплектациях чёрной кожей декорировано мультифункциональное рулевое колесо, а элементы приборной и дверных панелей - замшей и экокожей. Дверные карты и атмосферная подсветка салона выполнены в новой стилистической концепции, сообщили в пресс-службе марки.

Для Geely Monjaro в комплектации Exclusive предложен новый цвет кузова: матовый серый Lomo Grey. Он является частью пакета Exclusive Lomo Grey, в который входят вышеописанная отделка салона в тёмных оттенках, а также 20-дюймовые диски отличительного дизайна и смарт-ключ особого исполнения. Пакет Exclusive Emerald Blue (изумрудный) также включает эксклюзивные диски, ключ, но салон отделан комбинацией чёрной кожи и замши изумрудного цвета.

Кроссовер Geely Monjaro предложен в России с турбированным двигателем 2.0 литра мощностью 238 л.с., 8-диапазонным автоматом и системой полного привода.

Цена обновленного Geely Monjaro не изменилась и начинается от 4 694 990 рублей, а при покупке в кредит и по схеме Trade-in минимальная стоимость составит 4 037 990 рублей.

Обновление Monjaro провели как нельзя кстати: в апреле на российском рынке стартуют продажи конкурента от Chery - кроссовера Jaecoo J8, подробности о комплектациях которого "РГ" рассказывала.