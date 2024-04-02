Состоялась презентация Geely Monjaro для России. Цена осталась прежней
Компания Geely представила обновлённую версию популярного кроссовера Monjaro для России. Модель получила лишь новые дизайнерские решения, опционально все составы комплектаций остались прежними.
Так, в версиях Luxury и Flagship на смену коричнево-бежевой цветовой схеме салона пришло новое сочетание чёрной экокожи и замши. Также в этих комплектациях чёрной кожей декорировано мультифункциональное рулевое колесо, а элементы приборной и дверных панелей - замшей и экокожей. Дверные карты и атмосферная подсветка салона выполнены в новой стилистической концепции, сообщили в пресс-службе марки.
Для Geely Monjaro в комплектации Exclusive предложен новый цвет кузова: матовый серый Lomo Grey. Он является частью пакета Exclusive Lomo Grey, в который входят вышеописанная отделка салона в тёмных оттенках, а также 20-дюймовые диски отличительного дизайна и смарт-ключ особого исполнения. Пакет Exclusive Emerald Blue (изумрудный) также включает эксклюзивные диски, ключ, но салон отделан комбинацией чёрной кожи и замши изумрудного цвета.
Кроссовер Geely Monjaro предложен в России с турбированным двигателем 2.0 литра мощностью 238 л.с., 8-диапазонным автоматом и системой полного привода.
Цена обновленного Geely Monjaro не изменилась и начинается от 4 694 990 рублей, а при покупке в кредит и по схеме Trade-in минимальная стоимость составит 4 037 990 рублей.
Обновление Monjaro провели как нельзя кстати: в апреле на российском рынке стартуют продажи конкурента от Chery - кроссовера Jaecoo J8, подробности о комплектациях которого "РГ" рассказывала.