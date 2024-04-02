Представлен новый гибридный кроссовер Lexus

Lexus официально представил новый премиальный гибридный кроссовер UX 300h, который пришел на смену выпускаемой в настоящее время модели Lexus UX 250h.

© Wikimedia Commons

Lexus UX 300h стал мощнее в равнении со своим предшественником UX 250h, силовая установка способна выдавать 199 лошадиных сил, а разгон до первой сотни не превышает 8,1 секунды у переднеприводной версии, в полноприводной данный показатель находится на уровне 7,9 секунды. Был сокращен и расход топлива с 5,7 до 5 литров на сто километров пути.

Новый премиальный кроссовер Lexus UX 300h оснащается 2,0-литровым бензиновым мотором, который работает в сочетании с электрической силовой установкой.

Салон Lexus UX 300h в свое оснащение получил современную цифровую приборную панель, большой экран, оснащенный мультимедийной системой. Была обновлена и система безопасности Lexus Safety System+, которой комплектуются все автомобили Lexus. В нее вошли функция обнаружения пешеходов и автомобилей на пути, велосипедистов, что делает управление безопасным как для водителя, так и для окружающих.

Стоимость нового гибридного кроссовера в настоящее время не разглашается производителем и, скорее всего, будет названа во время старта официальных продаж на мировом рынке.

Напомним, что автомобили бренда Lexus возглавили рейтинг лучших гибридных внедорожников и кроссоверов, лидером которого стал Lexus TX 500h F Sport Performance 2024 модельного года. Гибридный кроссовер оснащается силовым агрегатом мощностью 366 лошадиных сил. Свою популярность, по мнению экспертов, кроссовер получил только благодаря современным системам безопасности и широкому опционалу. Стоимость Lexus TX 500h F Sport Performance на российском рынке составляет 6 400 000 рублей.