АвтоВАЗ лишился поставщика подушек безопасности JSS

Тольяттинскому автогиганту пришлось перейти на альтернативные детали из Китая. Российский автопроизводитель в 2023 году был ключевым клиентом Joyson Safety System (JSS). Подушек на АвтоВАЗ было продано на 3,6 млрд рублей.

© Quto.ru

О возможной потере Joyson Safety System (JSS) клиента в лице АвтоВАЗа из-за санкций сообщила газета «Коммерсантъ». По данным источника, «Джойсон Сейфти Системс Рус» вряд ли сможет продолжать свою деятельность в России из-за потери ключевого партнёра на фоне санкций. По итогам 2023 года завод в Ульяновске увеличил чистую прибыль на 142,6%, до 547,8 млн руб. Всего компания реализовала продукции почти на 3,9 млрд руб., из которых 93,65% пришлось на АвтоВАЗ. Поставки концерну выросли в 2,6 раза.

Ульяновское предприятие, занимающееся выпуском рулей, ремней безопасности и подушек безопасности, на 80% принадлежит китайской Ningbo Joyson Safety Systems. После включения АвтоВАЗа в санкционный список США в сентябре 2023 года автопроизводитель вернулся к выпуску машин без подушек. Аналитики считают, что это случилось из-за невозможности дальнейших поставок продукции JSS.

С 7 февраля 2024 года АвтоВАЗ вновь начал оснащать подушками безопасности две версии модели Lada Vesta и пообещал вернуть их на Granta в марте. Это стало возможным благодаря переходу на подушки нового поставщика. Один из собеседников источника уточнил, что автогигант перешёл на подушки из Китая.

Сергей Удалов из «Автостата» пояснил, что процесс интеграции подушек безопасности от другого поставщика в среднем занимает семь-восемь месяцев. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов подчеркнул, что данный процесс удалось завершить в рекордные сроки — буквально за три месяца.

В АГР не смогли ответить, продолжают ли работать с JSS. Ранее продукция этого поставщика преимущественно шла на бывший завод Hyundai в Петербурге. Известно, что завод JSS в этом году останавливался.

Ранее, напомним, стало известно, что завод автокомпонентов «Леони Рус» продан. Предприятие перешло нижегородским предпринимателям.