Флагманский седан Kia K9 обновился на фоне слабых продаж

Большой корейской четырехдверке слегка изменили внешность, скромные обновки есть и внутри. Вся техника прежняя.

Нынешний седан Kia K9 на заднеприводной платформе в строю с 2018 года, полномасштабный рестайлинг он пережил в 2021-м. К слову, именно после той модернизации индекс K9 стал глобальным: прежде за пределами Кореи четырехдверка была известна как K900 (а в предыдущем поколении в некоторых странах седан звался Quoris). Увы, на родине модель продолжает терять покупателей.

Так, по данным местных профильных медиа, в 2023-м на домашнем рынке реализовано 3898 единиц, что на 41% меньше, чем в 2022 году. Для сравнения, седан Genesis G90 в прошлом году в Корее разошелся тиражом 12 479 экземпляров (-46%). Но от своего флагмана Kia не отказывается: на родине представлен вновь модернизированный K9.

Обновок на этот раз немного. Седан Kia K9 получил другую радиаторную решетку – со множеством горизонтальных «штрихов» вместо «галок», вдобавок ее рамка стала тоньше. Модели также достались потемневшие 19-дюймовые колеса, плюс расширена палитра цветов кузова.

Для интерьера тоже доступны новые цвета отделки. Еще добавлена функция After Blow: она помогает убрать конденсат, образующийся после использования климатической установки, благодаря чему снижается риск появления неприятных запахов. Кроме того, переднее пассажирское кресло сделали более комфортным, уже в «базе» спереди и сзади есть USB-разъемы Type-C. Наконец, даже самый доступный Kia K9 отныне имеет огнетушитель.

Как и прежде, для модели также предусмотрены виртуальная приборка, мультимедиа-система с крупным тачскрином и возможностью обновления «по воздуху», отдельные планшеты для задних пассажиров, проекционный дисплей, система аутентификации по отпечатку пальца, камеры кругового обзора, дистанционная парковка, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Технику реформы не затронули. В Корее седан оснащается бензиновыми атмосферником V6 3.8 (315 л.с.) и турбомотором V6 3.3 (370 л.с.), оба работают в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом. Привод задний или полный.

Цена обновленного Kia K9 начинается с отметки в 59 330 000 вон, что эквивалентно примерно 4 058 000 рублей по текущему курсу.