Новую Tesla Model 3 впервые сфотографировали без камуфляжа

На закрытой презентации в Малибу, Калифорния, заметили электрокар с приставкой Ludicrous без какой-либо маскировки: фотографиями, сделанными очевидцами, поделилось издание Teslarati. Это будет самая мощная и динамичная модификация «начальной» модели Tesla, которая заменит ушедшую с рестайлигом версию Performance.

© Motor.ru

От других исполнений Tesla Model 3 вариант Ludicrous можно отличить по иному бамперу с дополнительными «клыками» воздухозаборников по бокам, спойлеру на крышке багажника и бейджикам.

© Teslarati

О характеристиках пока известно мало: сообщалось, что с места до 60 миль (96 километров) в час электрокар сможет разгоняться за 2,9 секунды. Для сравнения, полноприводной Model 3 Long Range на то же ускорение требуется 4,2 секунды, заднеприводной — 5,8 секунды. То есть, способности Ludicrous окажутся на уровне нового соперника из Китая — Xiaomi SU7, который достигает «сотни» за 2,78 секунды в двухмоторном исполнении.

Ожидается, что в списке оборудования Model 3 Ludicrous окажутся подвеска с настраиваемыми амортизаторами, спортивные сиденья и доработанная мультимедийная система.

Между тем акции Tesla падают: капитализация компании обрушилась на треть вместе с ценой ценных бумаг. На фоне падения Илон Маск решил отойти от политики удешевления и повысить стоимость Model Y. В Китае она вырастет на пять тысяч юаней, а в США — на тысячу долларов.