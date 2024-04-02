Названы сроки выпуска электрокара Range Rover Sport

Компания Land Rover готовится выпустить электрическую версию Range Rover Sport вскоре после выхода ее первого электрокара - классического Range Rover. Как сообщает портал Autocar, Sport должен выйти в 2025 году.

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За электрокаром Sport последует выпуск еще двух электрических Range Rover, находящихся в тех же сегментах с кроссовером сегмента «люкс» Velar и премиальным компактным кроссовером Evoque. Прототип электрического внедорожника размером с Velar уже был замечен ранее.

Планы Land Rover по электрификации предполагают, что к 2026 году автопроизводитель выпустит шесть электрокаром, включая четыре упомянутых модели Range Rover и два Jaguar.

Первым из новых электрических Jaguar станет спортивный седан. По данным Autocar, вторым электромобилем Jaguar будет большой внедорожник, а в какой-то момент появится и флагманский седан.

Электрические Range Rover и Range Rover Sport будут использовать ту же платформу MLA, что и нынешние бензиновые внедорожники. Электрическая версия платформы MLA получит архитектуру на 800 вольт, что означает поддержку быстрой зарядки постоянным током.

Автомобили Range Rover еще долгие годы будут выходить с бензиновыми двигателями, но все будущие модели Jaguar станут электромобилями. Jaguar уже объявил, что 2024 год станет последним годом для ее спорткара F-Type. Производство других бензиновых моделей, включая седаны XE и XF, а также кроссовер F-Pace, также должно быть прекращено в этом году.