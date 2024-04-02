В России появился перечень машин для доначислений по утильсборам

Минпромторг РФ поделился перечнем транспортных средств для доначислений по утильсборам. Он опубликован на сайте ведомства.

В списке числятся 3374 модели. Напротив каждой можно увидеть нижнюю границу средней цены, сформированной на основе данных Федеральной таможенной службы (ФТС). На данный перечень ориентируется ФТС тогда, когда ввозимым из стран ЕАЭС машинам занижается импортерами стоимость.

В России с текущего месяца начал действовать новый порядок расчета размера платежа за ввоз машин из других стран, которые являются участниками Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Налоги и сборы, не доплаченные вследствие занижения таможенной стоимости транспортных средств, которые ввозятся в РФ из стран ЕАЭС, теперь учитывают в составе утилизационного сбора, обязательного к уплате физическими и юридическими лицами.

С 1 апреля 2024 года Минпромторг должен публиковать такой перечень не реже раза в квартал.

Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что власти России должны помешать «агрессивной экспансии» китайских автопроизводителей в страну повышением утилизационного сбора.