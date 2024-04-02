В России замечен надежный и проверенный кроссовер Kia Seltos

В марте текущего года на российском рынке появился в продаже рестайлинговый Kia Seltos, стоимость которого заявлена от 2 500 000 рублей.

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Кроссовер Kia Seltos по своему техническому оснащению, габаритам и стоимости, выступает прямым конкурентом компактному кроссоверу Hyundai Creta. Поставки Kia Seltos осуществляются исключительно из Китая, в основном их ввозят частные продавцы.

Компактный кроссовер Kia Seltos оснащается, в базовой комплектации, 1,5-литровым бензиновым мотором, мощностью 115 лошадиных сил, более дорогая версия предлагается с 2,0-литровым бензиновым силовым агрегатом, мощность которого заявлена в 149 лошадиных сил. Трансмиссия во всех случаях только вариаторная, привод полный или передний на выбор. Разгон до первой сотни не превышает 10,4 секунды, а расход топлива на сто километров пути заявлен в 7,3 литра в смешанном режиме. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 190 км/час.

В качестве базового оснащения Kia Seltos комплектуется подушками и шторками безопасности, современной головной оптикой, датчиками давления в шинах, света и дождя, адаптивным круиз-контролем, однозонным климат-контролем, задним и передним парктрониками, камерой кругового обзора, цифровой приборной панелью соединенной с мультимедийной системой одним стеклом, запуском с кнопки, панорамной крышей с люком, мультифункциональным рулем с подогревом и 17-дюймовыми литыми колесными дисками.

Напомним, что Южно-корейский автомобильный производитель Kia официально прекратил поставки выпускаемых автомобилей в Россию два года назад. Все представленные на российском рынке модели Kia ввозятся путем параллельного импорта, в основном из Китая частными лицами или дилерскими центрами.