КамАЗ начал выпуск «Компаса 9» с новым турбодизелем

КамАЗ начал выпуск среднетоннажных грузовиков «Компас 9» с турбодизелем КамАЗ-590. Об этом сообщает пресс-служба фирмы «Тракс Восток Рус», которая входит в состав КамАЗа.

КамАЗ-590 стал альтернативой двигателя Cummins для моделей «Компас 9» — версии с разными силовыми установками будут производиться параллельно. Рабочий объем двигателя составляет 3,76 л. Мотор выдает 143 л.с. при крутящем моменте в 500 Нм. Компания отмечает, что он соответствует экологическому классу Евро-5.

Кроме двигателя грузовик укомплектовали усовершенствованным блоком управления кондиционером, новой медиасистемой с экраном 2Din, задним парктроником и видеокамерой заднего вида. Также модели с двигателем КамАЗ-590 получат стабилизатор задней оси. Ожидается, что «Компас 9» с новым турбодизелем поступят в продажу уже к июню 2024 года.

Ранее КамАЗ представил новую надстройку для шасси «Компас 12» —для мусоровоза. Она рассчитана на вывоз до 70 контейнеров спрессованного мусора за один раз. В компании отметили, что само шасси создавалось под работу в городских условиях и подойдет для специализированных служб.