Путин поручил ГИБДД внедрять современные способы регулирования потоков на дороге

Дороги в России становятся лучше, скорость движения по ним растет. На этом фоне ГИБДД должна внедрять современные способы регулирования автомобильных потоков, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии МВД РФ.
"Благодаря реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" были обновлены многие федеральные трассы, транспортная инфраструктура в крупных агломерациях. Сейчас, как вы знаете, особый акцент будет делаться на развитии сети региональных и местных дорог", - отметил глава государства. А значит, продолжил Путин, и "автомобильные потоки будут расти, скорости будут увеличиваться". "Поэтому жду от сотрудников ГИБДД активного внедрения передовых технологий безопасности, современных средств и способов организации движения", - указал он.