Анонсированы характеристики кроссоверов VGV U70 Pro и U75 Plus для России

Бренд VGV обнародовал уточненные технические характеристики своей российской модельной линейки - среднеразмерных кроссоверов VGV U70 Pro и U75 Plus.

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Для рынка РФ в обе модели внесли масштабные корректировки. В U75 Plus и U70 Pro изменены 141 и 169 компонентов соответственно. Также в процессе адаптации для российского рынка автомобили получили расширенный "зимний пакет".

Кроссовер U70 Pro имеет длину 4825 мм, ширина и высота составляют 1870 и 1691 мм соответственно. Размер колёсной базы - 2800 мм. Минимальный дорожный просвет - 200 мм. Салон - трёхрядный (2+3+2).

143-сильный турбомотор 1,5 литра доступен с редкой среди иномарок МКПП и гидротрансформаторным 6-диапазонным "автоматом".

U75 Plus - это, по сути, тот же U70 Pro, который, как отметили в компании, "имеет ряд дополнительных преимуществ". Среди них - двухлитровый мотор мощностью 199 л.с. и 8-скоростной классической АКПП (производство ZF). Задняя подвеска - многорычажная.

Как сообщают "Китайские автомобили", старт продаж VGV состоится в середине мая.

VGV является подразделением компании Sinotruk и специализируется на легковых и лёгких коммерческих автомобилях.

Фото: Пресс-служба VGV