"Автостат" провел анализ и перечислил самые продаваемые кроссоверы в марте в РФ

Аналитической агентство "Автостат" провело исследование и опубликовало результаты продаж кроссоверов и внедорожников в РФ в марте этого года.

Лидерство в этом рейтинге захватил Haval Jolion - в прошлом месяце россияне купили 6387 таких автомобилей (+92%).

На втором месте отечественная Lada Niva Travel - 5213 машин (+30,8%). Тройку лучших замыкает Geely Monjaro - 5175 автомобилей, против 170 единиц годом ранее.

В топ-5 попали Chery Tiggo 7 Pro Max - он нашел 5151 владельца (рост в 3,2 раза), а также Lada Niva Legend, разошедшаяся тиражом 4772 экземпляра (+76,6%).

Также в списке самых популярных оказались Omoda C5 (3761 штука, +57%), Haval M6 (3468 штук), Chery Tiggo 4 Pro (3241 штука, +40,4%), Changan CS55 Plus (2859 штук) и Geely Coolray (2804 штуки, +2,5%).

Кстати, всего в первый весенний месяц в России было реализовано 146 526 новых легковых машин, что в 2,1 раза больше, чем в марте 2023 года.

Ранее директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров рассказал "РГ" о том, какие кроссоверы лучше покупать с передним приводом и почему. Кроме того, стала известна цена самой доступной версии кроссовера Omoda C5 в России.