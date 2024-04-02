Состоялась презентация Haval H3 для России

Концерн Great Wall Motor расширяет модельный ряд Haval в России еще одним новым кроссовером - Haval H3. Старт продаж автомобиля состоится во втором квартале 2024 года. Ближе к старту продаж будут объявлены и цены.

Планируется, что эта модель займет нишу между городским кроссовером на каждый день и внедорожником, так как подходит для различных сценариев использования.

Haval H3 выходит на российский рынок с двумя типами привода - передним и полным и бензиновым 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом. Для переднеприводной версии будет доступен двигатель мощностью 143 л.с. и крутящим моментом 210 Нм, а для полноприводной версии - 177-сильный двигатель с крутящим моментом 270 Нм.

Автомобиль будет оснащаться 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией и соответствовать экологическому классу Евро-5. Передняя подвеска типа МакФерсон , задняя - независимая многорычажная.

Длина кроссовера составляет чуть более 4.5 метра, дорожный просвет составляет 196 мм, а углы въезда и съезда равны 24° и 26° соответственно.

H3 выделяется двухуровневой решеткой радиатора, 18-дюймовыми дисками, большими квадратными зеркалами, пластиковыми элементами обвеса, декоративной квадратной накладкой на пятой двери.

Внутри множество специальных мест для хранения, просторный багажный отсек для размещения всего, что может пригодиться в путешествии.

Среди опций есть всё самое необходимое: от полного зимнего пакета до функции памяти сидений. В дополнение - камеры обзора спереди, по бокам и сзади, а также широкий набор ассистентов водителю, таких как адаптивный круиз-контроль, контроль полосы, функция проекции "прозрачный капот" и многое другое.

До этого марка вывела на российский рынок обновленный Haval Jolion. "РГ" уже протестировала автомобиль.