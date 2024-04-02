Zeekr 001 стал самым быстро заряжающимся электромобилем в Китае

На китайском рынке электромобилей всё меняется очень быстро. Всего через несколько недель после того, как минивэн Li Auto Mega поразил мир скоростью зарядки, обновлённый Zeekr 001 перехватил первенство. Электромобиль стал самым быстро заряжающимся среди китайских моделей. Для зарядки на 70% потребовало чуть более 10 минут.

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Zeekr 001 оснащается батареей CATL Shenxing емкостью 95 кВт/ч. Ему хватило всего 11 минут 28 секунд, чтобы зарядить с 10% до 80%. Этого времени хватило, чтобы добавить запасу хода 473 км. Рекорд был достигнут с помощью 600-киловаттного нагнетателя Zeekr V3 при температуре окружающей среды 26°C. Пиковая мощность зарядки достигла 546,4 кВт. В диапазоне от 10 до 35% заряда Zeekr 001 поддерживал мощность зарядки более 540 кВт, увеличив запас хода на 264 км за 5 минут, а затем — на 432 км за 10 минут.

Батарея CATL Shenxing оснащена технологией температурного контроля, позволяющей добиться сверхбыстрой зарядки при различных температурах. Даже на морозе -10°C батарея заряжается до 80% за полчаса.

В этом году компания Zeekr планирует построить 1 000 станций сверхбыстрой зарядки в дополнение к уже имеющимся 900 зарядным станциям.

Новый Zeekr 001 был представлен в феврале, а поставки начались 1 марта. Предыдущая версия продавалась с 2021 года. В России первое поколение Zeekr 001 стало самым популярным новым электромобилем по итогам 2023 года, даже несмотря на отсутствие официальных поставок.

Обновлённый 001 получил изменённую 800-вольтовую архитектуру, новые возможности ADAS, лидар на крыше. Колесная база новинка на 6 мм длиннее, чем у старого автомобиля — 3005 мм. «Рекордную» батарею получила полноприводная версия 4WD We. Все остальные версии оснащаются аккумулятором Kirin NCM ёмкостью 100 кВт/ч.

Цены на Zeekr 001 варьируются от 269 000 юаней (37 500 долларов) до 329 000 юаней (45 800 долларов).