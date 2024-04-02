Стала известная цена самой доступной версии кроссовера Omoda C5 в России

Не так давно марка Omoda объявила о том, что в России появится новая и параллельно самая доступная версия кроссовера C5. Как выяснила "Российская газета", за модель в комплектации Fun попросят 2 179 900 рублей. При этом благодаря максимальной выгоде при сдаче автомобиля в трейд-ин эту сумму можно уменьшить до 1 999 900 рублей.

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Стоит отметить, что речь идет о кроссовере 2024 года выпуска. Предыдущая самая доступная комплектация, которая называется Joy, обойдется в 2 376 900 рублей. Если есть желание сдать машину в трейд-ин, то тогда придется заплатить 2 076 900 рублей.

Что касается исполнения Fun, то в него вошло следующее оснащение: 17-дюймовые литые диски, задний спортивный спойлер, передние дневные светодиодные ходовые огни, светодиодные задние фонари, боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов, "ЭРА ГЛОНАСС", задние датчики парковки, камера заднего вида, система мониторинга давления и температуры в шинах, датчик превышения заданной скорости/ограничитель скорости, четыре подушки безопасности, блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок), функция автоматического включения фар при вождении в темноте (датчик света), функция отсрочки выключения фар (Follow me home), автоматическое запирание дверей на скорости, круиз-контроль, дистанционный запуск двигателя и прогрева салона, обогрев передних сидений, рулевого колеса, обогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, комбинированная отделка сидений ткань/искусственная кожа, многофункциональное рулевое колесо, цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25’’.

Под капотом такого автомобиля расположен 1,5-литровый турбированный мотор мощностью 147 л. с., сопряженным с бесступенчатой коробкой передач. Привод - передний.

Ранее "РГ" сообщала, что электрический кроссовер Omoda E5 показали в России.