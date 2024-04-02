АвтоВАЗ возобновил сборку универсалов Lada Granta Cross

АвтоВАЗ объявил о возобновлении производства универсалов Lada Granta Cross. По данным сообщества Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте», после перерыва с конвейера отечественного концерна начали сходить первые автомобили. Для кросс-универсала доступны два варианта силовых установок и механическая трансмиссия. По словам представителей АвтоВАЗа, в ближайшее время инженеры планируют увеличить темпы сборки.

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В настоящий момент Lada Granta Cross выпускают в небольшом количестве. Однако представители концерна заявили, что в течение апреля инженеры соберут около тысячи универсалов в комплектации Quest. Кроме того, с конвейера сойдут модели в других версиях.

Cross-исполнение Granta отличается дополнительным пластиковым обвесом, который призван защитить лакокрасочное покрытие автомобиля при езде по бездорожью. Кроме того, модель получила увеличенный клиренс и новые покрышки, предназначенные для езды по пересеченной местности.

Универсалы оборудуют 1,6-литровым бензиновым мотором, отдача которого составляет 90 или 106 лошадиных сил. Агрегат комплектуют пятиступенчатой «механикой».

В середине февраля на испытательном треке АвтоВАЗа обнаружили десятки новых Lada Vesta. Тогда же стало известно, что компания не моет отгрузить машины в дилерские центры.