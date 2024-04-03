В России усилился контроль за техническим состоянием автомобилей

Представители ведомства могут не только штрафовать водителей за неисправности транспортных средств, но и отстранять граждан от управления до устранения обнаруженных неисправностей.

© Quto.ru

В эксклюзивном комментарии для Quto директор по маркетингу и коммуникациям НПК «Автоприбор» Татьяна Колосунина пояснила, в каких случаях водители в России могут столкнуться с неприятностями на дороге при встрече с представителями ГИБДД. Последние обладают полномочиями по выявлению технических неисправностей и могут наказывать автомобилистов штрафами или отлучать от руля.

По словам специалиста, под пристальным вниманием со стороны сотрудников Госавтоинспекции оказываются машины с неработающими световыми приборами, особенно в тёмное время суток. Отказ стеклоочистителей также может серьёзно ограничить обзор во время дождя или снегопада, повышая риск ДТП.

Изменения в ПДД, принятые МВД России 27 мая 2023 года и вступившие в силу с 1 сентября того же года вызвали интерес как у водителей, так и у специалистов. По словам Колосуниной, радикальных перемен они не привнесли. Скорее, они уточняют и структурируют уже существующие положения Правил дорожного движения (ПДД) в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза. К ключевым поправкам можно отнести новые требования к светопропускной способности ветровых стёкол (не менее 70% и не менее 60% для бронированных стёкол). При необходимости сотрудник ГИБДД может проверить светопропускание через процедуру технического диагностирования.

Также особое внимание в документе акцентируется на исправности стеклоочистителей и стеклоомывателей: функциональность должна соответствовать эксплуатационной документации транспортного средства, предоставленной производителем.

Во избежание штрафов, а также неприятных и опасных ситуаций на дороге эксперт Колосунина посоветовала регулярно проводить техническое обслуживание и следить за техническим состоянием транспортного средства, а также соблюдать все требования по безопасной эксплуатации автомобиля.

Ранее, напомним, стало известно, что срок обжалования водителями штрафов продлят. Законопроект поддержан кабмином.