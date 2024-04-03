Совсем свежий кроссовер Denza N7 резко подешевел на фоне слабых продаж

Среднеразмерный электрический кроссовер Denza N7 вышел на китайский рынок в июле прошлого года, но не добился успеха, и теперь компания BYD, которой принадлежит марка Denza, пытается перезапустить эту модель, пересмотрев комплектации и заметно снизив цены.

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Премиальная марка Denza была запущена в 2010 году в рамках совместного предприятия BYD и Daimler (ныне Mercedes-Benz), но её коммерческие показатели оказались очень скромными. К 2021 году компания Mercedes-Benz окончательно утратила интерес к Denza, сократила свою долю в СП с BYD с 50 до 10%, с тех пор Denza является, по сути, одним из дочерних брендов BYD, даже дизайном моделей Denza немецкая компания больше не занимается.

Новый модельный ряд Denza под началом BYD стал формировать в 2022 году, сейчас он состоит из трёх моделей — минивэна D9, флагманского трёхрядного кроссовера N8 и купеобразного кроссовера N7. На минивэн приходится более 90% объёма продаж Denza, а вот кроссоверы расходятся плохо. В частности Denza N7 в 2023 году разошёлся в Китае тиражом менее 3000 экземпляров, результат января-февраля этого года — всего 614 проданных единиц.

Кроссовер N7 в отличие двух других моделей Denza предлагается только с электрическими силовыми установками (D9 и N8 имеют также plug-in гибридные силовые установки), стоит он дорого, а конкуренция в EV-сегменте китайского рынка в прошлом году резко обострилась на фоне глобального замедления спроса на электромобили. Denza N7 вышел на рынок в разгар ценовой войны между производителями «электричек», теперь он в этой войне тоже участвует — вчера в Китае прошла презентация кроссовера 2024 модельного года со сниженной на 20,5% стартовой ценой, теперь Denza N7 можно приобрести за 239 800 юаней (3,05 млн рублей в переводе по текущему курсу). Для сравнения скажем, что базовая версия кроссовера Tesla Model Y, с которым Denza N7 пытается конкурировать, стоит 263 900 юаней (3,35 млн рублей).

Габаритная длина Denza N7 — 4860 мм, ширина — 1935 мм, высота — 1602-1625 мм в зависимости от модификации, колёсная база — 2940 мм. Адаптивная пневмоподвеска может менять дорожный просвет в диапазоне от 120 до 200 мм. Базовая версия 550 Pro имеет единственный электромотор на задней оси (231 л.с., 380 Нм) и батарею ёмкостью 71,8 кВт·ч, полного заряда которой хватает на 550 км пробега по циклу CLTC.

Следующая по рангу версия 702 Pro также одномоторная заднеприводная, но более мощная (313 л.с., 360 Нм) и более дальнобойная: ёмкость батареи — 91,3 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 702 км.

Версии 630 Max и 630 Ultra — полноприводные с двумя электромоторами, их максимальная совокупная отдача — 530 л.с. и 670 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с. Ёмкость батареи — 91,3 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 630 км. Версия 630 Ultra — самая богатая и дорогая в гамме, она стоит 329 800 юаней (4,19 млн рублей), что однако меньше цены топ-версии Tesla Model Y, которая нынче стоит в Китае 368 900 юаней (4,68 млн рублей).

Салон Denza N7 имеет весьма дорогую на вид отделку. На передней панели разместились три монитора: приборный 10,25-дюймовый, центральный мультимедийный 17,3-дюймовый и пассажирский 10,25-дюймовый. В распоряжении водителя есть также огромный 50-дюймовый проекционный экран дополненной реальности на лобовом стекле. Панорамная прозрачная крыша площадью 1,93 м2 входит в стандартное оснащение. Топ-версия щеголяет задними местами повышенной комфортности с вентиляцией, массажёрами и индивидуальными развлекательными мониторами. Объём основного багажника — 480 л (со сложенными спинками заднего сиденья — 1200 л), объём дополнительного переднего багажника — 73 л.

Добавим, что в этом году BYD планирует начать продажи моделей Denza в Европе, а вот в России они на данный момент официально не представлены, но есть в наличии у серых дилеров.