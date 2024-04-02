Москвичам посоветовали не торопиться с заменой шин из-за скорого похолодания

Жителям столицы пока не стоит менять зимнюю резину на летнюю, так как в конце недели ожидается похолодание. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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— По ночам возможны заморозки и местами осадки в виде снега и мокрого снега. Мы рекомендуем подождать с заменой шин до начала второй декады апреля, — сказал он.

Леус подчеркнул, что вторая половина текущей недели в столичном регионе будет очень холодной. Кроме того, прогнозируется падение атмосферного давления, которое составит 734 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы, передает ТАСС.

В свою очередь синоптик Александр Шувалов подтвердил, что москвичам и жителям Центральной России не следует спешить с заменой зимней резины автомобиля на летнюю до конца апреля.

1 апреля заместитель мэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что автомобилистам уже можно «переобувать» свои автомобили в летнюю резину.

Когда следует менять зимние шины на летние, рассказал автоэксперт Егор Васильев.