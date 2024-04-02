Toyota Corolla обзавелась новой версией Active Sport

У Toyota Corolla появилась новая версия Active Sport. Это седан и универсал для японского рынка, которые отличаются оспортивленным экстерьером и расширенным списком оснащения. Таким машинам положены кресла с улучшенной боковой поддержкой, алюминиевые накладки на педали, черный внешний декор и колеса и только три цвета кузов на выбор: белый, серый и черный. Силовая установка — как у стандартных Corolla. Привод передний либо полный. Цены начинаются с 3 140 300 иен, что соответствует 1,9 миллиона рублей.

Компания Toyota представила в Японии новую версию «Короллы» под названием Active Sport. Исполнение доступно для седана и универсала, а опознать его можно по внешнему декору и внутреннему убранству. У таких машин передний бампер эксклюзивного дизайна, 17-дюймовые глянцевые черные колеса, спортивные кресла с интегрированными подголовникам, комбинированная обивка кожзам/текстиль, а также алюминиевые накладки на педали. Кроме того, идентификацию облегчают надписи Active Sport и три цвета кузова на выбор: серый Cement Gray Metallic, белый Platinum White Pearl Mica и черный Atitude Black Mica.

© Toyota

Такие Corolla по умолчанию оснащены контролем слепых зон и видеорегистратором, плюс заявлена поддержка функции Digital Key. Изменений в технике, считай, нет — лишь на переднеприводных машинах перенастроены подвески и рулевое управление. Силовая установка тоже прежняя: гибридная система на базе «атмосферника» 1.8 (98 л.с., 142 Нм). Привод может быть передним либо полным E-Four. Цены варьируются от 3 140 300 иен (1,9 млн р.) за моноприводный седан до 3 388 300 (2,1 млн р.) за универсал c AWD. Доплатить придется за шильдик Active Sport на корме и салонные коврики.

© Toyota

© Toyota

В конце прошлого лета Toyota обновила «заряженную» GR Corolla. Японцы использовали опыт подготовки машин к 24-часовым гонкам серии Super Taikyu и сосредоточились на двух направлениях: улучшении отзывчивости и оптимизации аэродинамики. Хот-хэтчу заменили крепежные болты элементов подвесок и рулевого механизма, а также добавили «воздушные заслонки» по краям переднего бампера.