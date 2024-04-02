Культурным водителям отказали в скидке на транспортный налог

Правительство РФ не поддержало законопроект о введении скидки в размере 50% для водителей, которые не нарушают ПДД. Документ есть в базе системы обеспечения законодательной деятельности. С инициативой ввести скидку выступили депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

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«Действующим законодательством предусмотрена обширная система штрафов за нарушение правил дорожного движения, однако, нет норм, которые бы в должной мере поощряли добросовестных водителей, не создающих возникновения аварийных ситуаций», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В связи с этим депутаты предложили мотивировать водителей добросовестно управлять транспортным средством. Если в течение налогового периода россиянин не нарушал бы ПДД, то транспортный налог для него сократился бы в два раза. Однако в документе, который размещен в базе, также указывается, что правительство РФ не поддержало эту инициативу.