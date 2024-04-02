Появилось видео Mercedes-Benz CLA-Class EV 2025

Mercedes-Benz протестировал электрический компактный седан CLA-Class EV 2025. CarSpyMedia смог заснять этот момент на видео.

Напомним, что седан был анонсирован в 2023 году. Выход на рынок запланирован на 2025 год.

CLA-Class и другие члены семейства компактных автомобилей Mercedes-Benz следующего поколения будут ездить на полностью электрической платформе MMA. Она способна поддерживать не только электрические силовые агрегаты, но и гибридные, оба варианта уже проходят испытания. Платформа имеет запас хода более 560 километров с возможностью продления еще на 160 километров с помощью 15-минутной зарядке.

Также CLA-Class оснащен логотипом Mercedes в виде звезды на задних фонарях и единой приборной панелью, объединяющей в себе цифровой экран, информационно-развлекательный центр и вентиляционные отверстия.