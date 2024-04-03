Названа доля продаж китайских автобрендов в 2023 году в России

Доля продаж китайских автобрендов в 2023 году в России превысила 50%.

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Жители крупнейших мегаполисов всё активнее пересаживаются на китайские электромобили и гибриды, пишут «Известия».

«Производители из Китая активно расширяют присутствие на российском рынке за счет локализации производства и адаптации модельного ряда, развития официальных дилерских сетей, а также увеличения расходов на маркетинг. За два года число дилерских центров под управлением китайских компаний увеличилось с 713 до 2207, что вывело их в лидеры по этому показателю. О серьезных амбициях свидетельствует и тот факт, что в прошлом году сразу три китайских автобренда вошли в первую пятерку по рекламным расходам в своей категории», — говорится в исследовании.

По данным экспертов, наиболее узнаваемыми брендами являются Chery, Haval и Geely. В настоящее время китайские бренды воспринимаются в массовом сознании единообразно, несмотря на радикальные отличия в модельных рядах. Исследование также показало, что потребители не различают даже премиальные бренды, такие как Zeekr и Tank, относя их к статусным массовым маркам, таким как Exceed, Geely и Haval.

Ранее появились данные о том, что современные автомобили теряют в качестве сразу по нескольким причинам, особенно это касается самых новых и дорогих моделей.