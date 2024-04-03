Электропикап Tesla Cybertruck сломался во время первой же поездки

Новый электропикап Tesla Cybertruck уже в первые дни после выпуска угодил в неприятную историю.

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Пилот частных самолетов и YouTube-блогер Томас Ремо на днях наконец-то получил свой долгожданный новенький Cybertruck, да еще и в топовой комплектации. Но радость была недолгой: его машина сломалась буквально во время первой же поездки, не проехав и двух километров!

Весь экран в салоне машины внезапно начал мигать красным, а на приборной панели появилось грозное сообщение «СРОЧНО ПРИЖМИТЕСЬ К ОБОЧИНЕ».

Зловещий звуковой сигнал добавлял драматичности в эту хаотичную сцену. Инцидент, к сожалению, лишь подтверждает репутацию Tesla – их машины печально известны проблемами с качеством. И похоже, Cybertruck, первый футуристичный пикап в линейке компании, не стал исключением.

Ремо не растерялся и снял все на видео.

«Мы буквально сломали его, как только выехали!» — смеется он на камеру, не веря своим глазам.

Судя по сообщению, в Cybertruck возникла «критическая проблема с рулевым управлением». Хоть проблему поначалу и удалось устранить, она вернулась, как только водитель выжал педаль газа посильнее.

Ремо в итоге был в полном раздражении: «44 мили [пробега], и это уже пятый раз, когда я получаю эту критическую ошибку руля!». Интересно, что поломка, кажется, напрямую связана с «Режимом Зверя» — эта функция позволяет пикапу разогнаться до сотни меньше, чем за три секунды.