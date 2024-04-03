На юге Башкирии закрыли два участка дорог из-за паводка

Подъем уровня воды стал причиной закрытия движения на двух участках дорог в Хайбуллинском районе Башкирии, сообщается в телеграм-канале управления ГИБДД по региону.

"В связи с подъемом уровня паводковых вод закрыто движение для всех видов транспорта в Хайбуллинском районе по дорогам: Сибай - Акъяр на участке с 80-го по 102-й км, подъезд к деревне Сагитово с 0-го по 18-й км", - сказано в сообщении.

По данным ГУ МЧС по региону, на место для мониторинга ситуации выехала группа применения беспилотников.