Беспилотную Lada Vesta тестируют на дорогах

Тесты беспилотного автомобиля Lada Vesta проходят как на испытательном полигоне, так и на дорогах общего пользования. Об этом со ссылкой на исполнительного директора по информационным и интеллектуальным системам ФГУП «НАМИ» Дениса Ендачева пишет ТАСС.

Он отметил, что беспилотные технологии в автомобильной промышленности уже стали «объективной реальностью» и активно используются. При этом сотрудники ФГУП «НАМИ» уже много лет участвуют в разработке таких решений.

«В настоящий момент для тестирования беспилотных технологий на дорогах общего пользования и на специальном испытательном полигоне используется автомобиль Lada Vesta», - рассказал Денис Ендачев.

По его словам, тестируемая система автоматического управления показывает стабильность в работе, успешно выполняя движение в городском потоке. А ее использование поможет в перспективе снизить стоимость поездок в такси и удешевит грузоперевозки.

«Я уверен, что подобные технологии в ближайшем времени будут активно применяться большинством автопроизводителей», - считает Ендачев.

Ранее в Великобритании по маршруту между Эдинбургом и Файфом начали курсировать беспилотные автобусы Alexander Dennis Enviro200AV, которые смогут перевозить до 10 000 пассажиров каждую неделю.

При этом, несмотря на заявленную беспилотную технологию, на борту автобусов находятся два сотрудника транспортной компании. Один из них - водитель, который будет следить за работой беспилотной системы и сможет вмешаться в случае угрозы безопасности, второй - «капитан», который будет проверять билеты и отвечать на вопросы пассажиров.