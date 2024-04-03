Российский завод Great Wall тестирует новейший Tank 700

Автомобильный завод Great Wall официально приступил в текстовым испытаниям нового внедорожника Tank 700, которые проходят в Тульской области.

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Сборка автомобилей Tank 700 осуществляется в Китае. Тестирование автомобиля на российских дорогах проводится с целью получения Одобрения типа транспортного средства, которое позволит официально продавать внедорожник в нашей стране.

Tank 700, это флагманский внедорожник, который оценен на китайском рынке в 700 000 юаней, в переводе на российские рубли его стоимость равна 8 870 000 рублей. Тестируемая модель Tank 700 в настоящее время не была официально презентована, при этом проводимые испытания говорят о том, что Tank 700 в скором времени будет доступен в дилерских центрах.

Если сравнивать предшественника Tank 500, то между новой моделью и уже реализуемой на российском рынке есть существенные отличия, как во внешнем виде, так и в оснащении.

Tank 700 комплектуется гибридной силовой установкой, мощностью 523 лошадиные силы, за основу которой взят 3,0-литровый бензиновый мотор. Tank 700 строится на модернизированной архитектуре, что позволяет устанавливать пневмостойки с размыкаемыми стабилизаторами, это придает устойчивости внедорожнику, подвеска независимая.

Напомним, что реализуемый на российском рынке внедорожник Tank 500 комплектуется двумя типами силовых агрегатов, это 2,0-литровый двигатель, мощностью 245 лошадиных сил и 3,0-литровый силовой агрегат, выдающий мощность 299 лошадиных сил. В обоих случаях привод полный, трансмиссия автоматическая.

Стоимость Tank 500 находится в пределах от 6 300 000 до 6 900 000 рублей. Новая модель Tank 700 окажется не только дороже, но и функциональнее своего предшественника, остается только подождать выхода в продажу.