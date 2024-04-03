АвтоВАЗ приступил к обучению персонала сборке новой модели

Сотрудники знакомятся с особенностями производства перспективной Lada Iskra. В конвейерном режиме тестовая сборка должна стартовать в июле 2024 года, а серийный выпуск автомобиля намечен на январь 2025 года.

О начале обучения персонала АвтоВАЗа сборке новой модели Lada Iskra сообщает «Лада.Онлайн» со ссылкой на собственных информаторов на предприятии. Источник уточнил, что пока периодически собираются предсерийные экземпляры, необходимые для испытаний. В частности, на прошлой неделе в научно-техническом центре было изготовлено шесть кузовов в белом цвете. Для обучения технологическим процессам сборки новой модели в корпусах НТЦ набрана команда из рабочих различных специальностей.

Предположительно, Lada Iskra, которая в перспективе должна заменить модель Granta, базируется на модернизированной платформе CMF-B-LS. Презентация новинки состоится на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне 2024 года. Приступить к конвейерной сборке в тестовом режиме АвтоВАЗ рассчитывает в июле 2024 года, а к полноценному выпуску — в течение четвёртой недели 2025 года.

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