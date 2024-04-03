Законопроект о наказании за пьяное вождение СИМ доработан в Совфеде

В окончательной редакции исключены наказания для пьяных велосипедистов и для пешеходов, передвигающихся по обочине, велосипедной дорожке или проезжей части дороги. Законопроект предварительно поддержан правительством. Доработанная версия вновь направлена на рассмотрение.

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Подробности о законопроекте, предусматривающем введение наказания за пьяное вождение СИМ, сообщил РИА Новости автор инициативы, сенатор Артём Шейкин. Изначально предполагалось, что наказывать за пьяное вождение электросамокатов, других СИМ и велосипедов будут штрафом до 30 000 рублей. Также проектом закона предусматривались штрафы за превышение скорости (до 5 000 рублей) и за езду вдвоём (до 3 000 рублей). Правительство поддержало законопроект при условии его доработки.

В новой редакции из-под действия проекта закона выведены нетрезвые велосипедисты и пешеходы, передвигающиеся по обочине, велосипедной дорожке или проезжей части дороги (ранее предусматривался штраф в размере 800−1 000 рублей). Изначальная концепция документа при этом осталась прежней. Доработанная версия повторно направлена в правительство.

Законопроектом предлагается дополнить КоАП новой статьёй «Несоблюдение требований законодательства в области организации дорожного движения». За это предложено ввести штраф на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, на юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Ранее, напомним, стало известно, что камеры в Москве начали фиксировать нарушения СИМ. Для надзора за самокатами комплексы оборудованы нейросетью.