АвтоВАЗ запустил приложение "Мир Lada" для всех клиентов

На АвтоВАЗе заявили о широких возможностях доступа к онлайн-сервисам бренда, технической документации (код краски, разблокировки ММС).

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Также в приложении можно сохранить документы в электронном виде, уточнить стоимость ТО и назначить время визита на станцию техобслуживания, а также заказать необходимые запчасти и аксессуары, оформить карту "Lada Помощь на дорогах", вызвать профессиональную техническую поддержку, продлить страховые программы.

В "Мир Lada" отображается информация по текущему автокредиту и платежам, а также, при рассмотрении покупки нового автомобиля Lada, проведёт экспресс-оценку текущего для трейд-ина и отобразит условия по новому кредиту.

Накануне АвтоВАЗ сообщил о продажах Lada, ставших рекордными за последние 11 лет.