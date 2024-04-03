Представлен обновленный Zeekr 007

Вслед за Zeekr 001 дочерняя компания Geely обновила еще одну модель. Речь идет о Zeekr 007, который впервые был представлен в конце прошлого года.

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Zeekr выпустил обновленную базовую версию Zeekr 007, которая получила много новых функций, но сохранила стартовую стоимость на уровне 209 900 юаней (около 2,7 млн рублей по курсу).

Версия начального уровня Enhanced RWD теперь оснащается передними сиденьями с электрорегулировкой в 14 направлениях, а также функциями вентиляции и массажа, а задние сиденья получили электропривод и подогрев.

Также в салоне установили информационно-развлекательную систему на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8295 с 15-дюймовым центральным OLED-дисплеем, 35,5-дюймовым проекционным экраном AR-HUD и аудиосистемой премиум-класса с 21 динамиком. Кроме того, в базовую комплектацию теперь входит усовершенствованная система удержания в полосе движения LCC+ и различные системы помощи водителю.

Как и оригинальная модель, обновленный Zeekr 007 Enhanced RWD приводится в движение одномоторной силовой установкой с пиковой мощностью 310 кВт (421 л.с.) и запасом хода на электричестве до 870 км. На разгон с места до 100 км/ч у него уходит 5,4 секунды.