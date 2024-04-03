Chery приняла решение сократить линейку кроссоверов Tiggo в России

Chery Tiggo 7 Pro Max остался в строю, но больше недоступен с силовым агрегатом, состоящим из мотора объёмом 1,5 литра и вариатора, сообщают "Китайские автомобили".

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Теперь модель предложена только с двигателем 1,6 литра мощностью 150 л.с. и "роботом" вне зависимости от типа привода.

Ревизия обусловлена в том числе выходом на российский рынок Xcite X-Cross 7 - Tiggo 7 Pro, но с другими шильдиками и пропиской на ООО "Автозавод Санкт-Петербург", на котором ранее выпускали автомобили Nissan. Таким образом, Chery и российский автопроизводитель уходят от конкуренции.

Премьера Xcite X-Cross 7 состоялась в середине марта: "РГ" рассказывала подробности о ТТХ и комплектациях кроссовера, который может поступить в продажу в течение апреля.