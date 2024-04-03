Mini Cooper S получил новую версию Classic Trim

Принадлежащая BMW марка MINI представила MINI Cooper S пятого поколения в исполнении Classic Trim. Эта маневренная трехдверная модель получила четырехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом.

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Под капотом нового MINI Cooper S пятого поколения установлен четырехцилиндровый 2,0-литровый турбомотор TwinPower с мощностью 204 л.с. и максимальным крутящим моментом 300 Нм. Он позволяет автомобилю разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 6,6 секунды.

MINI Cooper S пятого поколения в исполнении Classic Trim можно узнать по контрастной крыше и корпусам боковых зеркал белого цвета, оригинальным колесными дискам размером от 16 до 18 дюймов. Салон выполнен в сине-черной цветовой гамме с сиденьями Vescin светло-серого или черного цвета с узором «гусиные лапки» и синей акцентной строчкой.

Стоимость и сроки начала продаж MINI Cooper S Classic Trim пока не объявлены.