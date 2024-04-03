На российский рынок продолжают поступать новые компактные седаны Toyota Vios, которые до этого никогда не продавались в России официально. Чаще всего эти машины привозят дилеры, оценивающие их сейчас минимум в 2 200 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

За минимальные 2 200 000 рублей новый Vios 2023 года выпуска продает крупный дилер из Новосибирска. Другой крупный дилер из Москвы выставил на продажу два таких автомобиля и просит за них по 2 350 000 рублей.

Комплектация ни в том, ни в другом случае не уточняется. Судя по фотографиям в объявлениях, все машины имеют обыкновенный пластиковый руль с урезанной «мультифункцией» (с кнопками только на одной из спиц), тканевую обивку сидений, аналоговую приборную панель с тремя «колодцами», кондиционер, мультимедийную систему с сенсорным дисплеем, а также электрорегулировку и подогрев боковых зеркал заднего вида.

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Силовой агрегат у всех трех «Виосов» одинаковый: под капотом стоит 1,5-литровый 109-сильный «атмосферник», работающий в паре с четырехступенчатым «автоматом». Ранее в Россию также поставлялась версия со 112-сильным атмосферным двигателем того же объема (1,5 литра), но сочетается с ним уже не «автомат», а бесступенчатый вариатор.