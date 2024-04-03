Инспекторы ГИБДД привлекли к ответственности пятерых школьников, которые вместе залезли на один электросамокат и прокатились в Новой Москве. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы в Telegram-канале.

Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором по улице Татьянин парк на одном прокатном самокате ехали сразу пять школьников. Сотрудники дорожно-патрульной службы установили нарушителей и привлекла их к административной ответственности. С родителями подростков провели профилактические беседы о правилах передвижения на электросамокатах и последствиях, которые могут последовать из-за их несоблюдения.

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Административные протоколы в отношении несовершеннолетних передали в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Ее сотрудники примут решения в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, что сезон проката электросамокатов в Москве стартовал в конце марта. С 2023 года для них ввели отдельные правила дорожного движения, а столичные кикшеринги оборудуют их номерными знаками — с их помощью камеры будут фиксировать нарушения пользователей.