Toyota представила кроссовер Urban Cruiser Taisor

От исходного Suzuki Fronx паркетник Тойоты отличился лишь дизайном экстерьера. Ну и еще новинка традиционно чуть дороже донора.

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Компании Toyota и Suzuki уже давно сотрудничают – в частности, они «обмениваются» своими моделями. Например, в Индии и на других небогатых рынках продают кроссоверы-близнецы Suzuki Grand Vitara / Toyota Urban Cruiser Hyryder (ничего общего с почившим внедорожником Grand Vitara они не имеют), хэтчбеки Suzuki Baleno / Toyota Glanza и минивэны Toyota Innova / Suzuki Invicto. А в Европе доступны Suzuki Swace и Suzuki Across, то есть чуть переделанные Toyota Corolla и Toyota RAV4. Так вот теперь в Индии представлен очередной продукт плодотворного партнерства японских компаний – компактный паркетник с длинным именем Toyota Urban Cruiser Taisor, который представляет собой клона Suzuki Fronx.

Только лишь заменой эмблем и шильдиков Тойота не ограничилась. Так, Urban Cruiser Taisor сохранил двухярусную головную оптику, но у расположенных сверху полосок дневных ходовых огней своя диодная начинка. Паркетнику еще досталась оригинальная радиаторная решетка, вдобавок переделан передний бампер и изменен рисунок задних фонарей, хотя сами фонари все так же оформлены в виде единой плашки. Габариты у Toyota Urban Cruiser Taisor и Suzuki Fronx совпадают. Длина – 3995 мм, ширина – 1765 мм, высота – 1550 мм, колесная база – 2520 мм. Объем багажника – 308 литров.

Внутри же Taisor дословно повторил исходный паркетник Suzuki, не считая логотипа на руле. Оснащение тоже одинаковое. Топовым кроссоверам положены мультимедийная система с планшетом диагональю 9 дюймов (у версий попроще – 7-дюймовый экран), климат-контроль, проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфона, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора и круиз-контроль.

Техника общая. В Индии кроссоверы оснащаются бензиновыми четырехцилиндровым атмосферником 1.2 (90 л.с.) и турботройкой 1.0 (100 л.с.). Оба двигателя комплектуются пятиступенчатой механикой, базовому еще положена роботизированная коробка, а турбомотор может сочетаться с классическим шестиступенчатым автоматом. Для обоих паркетников также предусмотрена битопливная версия мотора 1.2: на метане она выдает 78 л.с., такой вариант сочетается только с 5МКП. Привод в любом случае только передний.

Цены традиционно для Тойоты чуть выше, чем для исходного паркетника Suzuki: за Urban Cruiser Taisor просят 773 500 – 1 287 500 рупий (около 859 000 – 1 429 000 рублей по текущему курсу), тогда как Fronx стоит от 751 500 рупий (примерно 834 000 рублей).

Производство обеих пятидверок налажено в Индии на заводе Maruti Suzuki («дочка» Suzuki). У исходного Fronx есть леворульная экспортная версия (причем у нее иная техника), так что Toyota Urban Cruiser Taisor позже тоже наверняка начнут поставлять в другие страны.