Мишустин рассказал о мерах для развития внутреннего туризма

Многие россияне с удовольствием выбирают отдых в России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета кабмина в Госдуме. Он сообщил о мерах, которые приводят к открытию новых гостиниц и улучшению других условий для туристов.

"Узнать историю и традиции нашего государства - можно и через путешествия. Невероятно красивая и разнообразная природа, интересные города и достопримечательности", - считает Мишустин.

Чтобы это направление развивалось, власти ввели льготы для туроператоров в сфере внутреннего и въездного туризма - с 1 июля прошлого года по 30 июня 2027 года их освободили от уплаты налога на добавленную стоимость при продаже путевок.

Кроме того, действует программа льготного кредитования строительства гостиниц. "Реализация таких проектов позволит ввести более двадцати тысяч новых номеров. Около двух тысяч из них - готовы", - подчеркнул глава правительства.

Этой цели послужит и запуск пилотного проекта по поддержке модульных отелей - уже к концу текущего года в них появится еще около четырнадцати тысяч номеров.

"Для развития туризма занимаемся не только инфраструктурой, но и охраной окружающей среды", - добавил Мишустин. Он рассказал о программах возведения очистных сооружений. Кроме того, премьер поделился собственными наблюдениями: "Рядом с красивой природой, современными предприятиями и инфраструктурой - нередко, простите, кучи грязи, брошенные свалки, даже затонувшие корабли". Решению этой проблемы посвящен масштабный проект по "Генеральной уборке" страны, который включает в том числе устранение таких объектов. Например, к сегодняшнему дню - уже подняли со дна и утилизировали 131 корабль (владельцы просто бросили их из соображений экономии).