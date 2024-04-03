Состоялся дебют наследника Lamborghini Huracan под названием Temerario

В автомобильной индустрии назревает значительное событие. Известный итальянский производитель эксклюзивных авто, Lamborghini, готовит к выпуску наследника своего знаменитого Huracan, который, как предполагается, будет назван Temerario. Эта информация стала доступной благодаря регистрации торговой марки в Европейском управлении интеллектуальной собственности (EUIPO). «Temerario», переводящееся как «дерзкий», отлично соответствует традициям Lamborghini в создании автомобилей с яркими и инновационными характеристиками как в дизайне, так и в технологиях, пишет SPEEDME.RU.

© Wikimedia Commons

Представление Lamborghini Temerario ожидается в ближайшее время, возможно, на мероприятии в Lamborghini Arena на трассе в Имоле к концу месяца, хотя вероятнее всего, что официальный дебют состоится в апреле или в начале мая. Переход к гибридизации автомобилей является стратегическим решением Lamborghini в ответ на мировые тенденции электрификации.

Ожидается, что новый автомобиль будет оборудован гибридным двигателем V8, который может быть адаптирован из мотора, используемого в гоночном Lamborghini SC63 для соревнований в Ле-Ман. В гонках мощность такого двигателя ограничивается до 670 л.с., но для гражданских дорог предполагается его модификация. Заявление на товарный знак Temerario было подано в несколько категорий, включая транспортные средства и их части, электронику, часы, одежду и игрушки, что указывает на масштабные планы Lamborghini по развитию бренда вокруг новой модели.

Название Temerario вызывает живые обсуждения среди энтузиастов и профессионалов автоиндустрии. Несмотря на отсутствие прямого отношения к традиционным для Lamborghini именам корридных быков, его значение «дерзкий» отражает инновационный подход, которым руководствуется компания при разработке новых моделей.

Тестовый прототип автомобиля уже был замечен во время испытаний с минимальным камуфляжем, раскрывая некоторые детали дизайна, включая узкие LED фары, выхлопную систему с центральным расположением на задней части и большие воздухозаборники за задними колёсами. Появление Lamborghini Temerario станет важным моментом для бренда и всей сферы производства суперкаров, подчеркивая стремление Lamborghini к инновациям и устойчивому развитию на фоне всемирной электрификации.