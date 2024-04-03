Шведский анти-Golf: Polestar 7 придёт на смену стареющему Polestar 2

Электромобильная компания Polestar, принадлежащая китайскому холдингу Geely, не намерена становиться заложником существующих индексов своих моделей, поэтому на смену Polestar 2 придёт Polestar 7, причём формат модели может радикально измениться.

© Колеса.ру

В последние месяцы компания Polestar генерировала довольно тревожные новости, главной из которых стал дальнейший развод с Volvo Cars и переход под непосредственный контроль материнского холдинга Geely. Продажи Polestar сильно отстают от ранее намеченного графика в связи с глобальным замедлением спроса на электромобили, стоимость акций Polestar продолжает снижаться.

Гендиректор Polestar Томас Ингенлат в интервью британскому журналу Autocar заявил, что пресса сильно драматизирует положение шведской компании — на самом деле, это положение далеко не плохое, просто жизнь вносит свои коррективы в планы. В конце февраля компания Polestar сообщила, что получила от банков кредиты на развитие на общую сумму 950 млн долларов, при этом план развития был существенно пессимизирован: если прежде Polestar хотела в 2025 году выйти на уровень продаж в 290 000 машин в год, то теперь целевой показатель по продажам на тот же год снижен до 155 000 машин. Polestar сохраняет намерение достичь к концу 2025 года точки безубыточности, но Томас Ингенлат признаёт, что это будет непросто, и всякое ещё может случиться.

В общем, жизнь в Polestar продолжается, компания строит долгосрочные планы, и впервые стало известно, какая новинка выйдет после эффектного купе-кабриолета Polestar 6. Этой новинкой, как несложно догадаться, будет Polestar 7, но это будет не расширение существующего модельного ряда, а как бы первая модель нового поколения электромобилей Polestar, которая заменит компактный кросс-лифтбек Polestar 2.

Polestar 2 дебютировал в 2019 году и стал первым массовым электромобилем шведской марки. Polestar 2 разделил модульную платформу CMA с родственными Volvo XC40 и C40, в прошлом году он пережил комплексное обновление. Конвейерная жизнь Polestar 2 завершится ориентировочно в 2027 году, примерно тогда же можно ожидать выхода на рынок Polestar 7.

Почему не Polestar 2 второго поколения? На этот вопрос Томас Ингенлат отвечает так: компания Polestar не хочет становиться заложником сложившихся форматов и выпускать по полвека модель с одним именем, как это делает Volkswagen с моделью Golf. Ингенлат справедливо указывает на то, что такие модели, как Golf, имеют сильно ограниченный инновационный потенциал из-за имеющего исторического груза и сложившихся традиций. Делая новую модель с новым именем, можно не оглядываться назад и предложить миру что-то действительно свежее и вызывающее воодушевление. Поэтому будет Polestar 7, а не новый Polestar 2.

Всё, что пока известно о Polestar 7, — это то, что он будет примерно таким же компактным, как Polestar 2, но форм-фактор может быть иным, то есть на смену кросс-лифтбеку может прийти модель с другим типом кузова. Дизайн будет свежим и смелым, так как нет никакой необходимости цитировать Polestar 2. Информации о платформе пока нет, но, скорее всего, это будет одна из разновидностей платформы SEA материнского холдинга Geely.

До дебюта Polestar 7 шведской компании ещё предстоит вывести на рынок спортседан Polestar 5 и вышеупомянутый купе-кабриолет Polestar 6 — их объединяет некая уникальная алюминиевая платформа, хотя, по слухам, это просто ещё одна разновидность китайской платформы SEA.