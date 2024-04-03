В Mercedes-Benz незаметно пошутили на 1 апреля

Портал Hypebeast рассказал о первоапрельской шутке Mercedes-Benz, которая осталась практически незамеченной. Компания представил MBUX Bark Assist -«новаторский голосовой помощник, разработанный специально для собак».

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В компании пообещали, что эта «инновационная функция призвана улучшить качество поездок не только для людей, но и для их четвероногих пассажиров».

В сообщении утверждалось, что MBUX Bark Assist интегрирован с интеллектуальным облаком Mercedes, что позволяет ему расшифровывать лай собак и распознавать их потребности. Это «технологическое чудо» позволяет собакам управлять некоторыми функциями автомобиля - к примеру, музыкой и кондиционером, сообщали в Mercedes-Benz.

В компании представили Bark Assist как расширение голосового помощника Mercedes-Benz MBUX, пользователи которого могут получить доступ к информации о спорте, погоде и окружающей среде, а также управлять устройствами умного дома из машины.

«Добавление системы Bark Assist призвано установить новый отраслевой стандарт, демонстрируя приверженность Mercedes-Benz инновациям и инклюзивности для всех пассажиров, независимо от того, к какому виду они принадлежат», - подчеркивалось в сообщении.

В подтверждение запуска Bark Assist в Mercedes опубликовали ролик, на котором афганская борзая управляет функциями автомобиля с помощью лая.

1 апреля многие компании шутили о продуктах, которые они могли бы выпустить. К примеру, в Burger King анонсировали выпуск зубной пасты со вкусом своего бургера, а в Honda обещали выпустить «Вежливый клаксон», который не раздражал бы других водителей.