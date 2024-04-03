Мишустин рассказал об успехах российского автопрома

Выпуск авто всех типов в 2023 году стал больше на 16%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета о работе правительства перед Госдумой. По его словам, выпуск составил свыше 700 тысяч авто, из них полмиллиона — легковые.

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«Выпуск автомобилей всех типов увеличился на 16%, составил сейчас свыше 700 тысяч машин, включая полмиллиона легковых», — заявил Мишустин.

URA.RU ведет прямую трансляцию его выступления на сайте и в соцсети Вконтакте. Он отметил, что такой результат был достигнут благодаря запуску ряда новых заводских площадок.

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Ранее Мишустин поставил задачу, чтобы выпуск автомобилей в стране превысил показатель в 1,3 млн машин в год. При этом более 70% от продаж должны составлять именно отечественные машины