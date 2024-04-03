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Porsche K1, который станет заменой Cayenne, впервые попал на фото

Porsche уже тестирует внедорожник K1, который заберет у Caynenne звание флагманского кроссовера компании. Как сообщает CarScoops, полностью электрический автомобиль впервые попал на шпионские снимки.

Porsche K1, который станет заменой Cayenne, впервые попал на фото
© Unsplash

Некоторые части кузова K1 к моменту выхода заменят, однако уже сейчас можно увидеть общую форму автомобиля. Внедорожник выглядит длинным, низким и широким, с большим пространством между передней и задней осями. Такое решение позволяет освободить место для третьего ряда сидений.

© Carscoops.com
© Carscoops.com

Отметим, что K1 отличается от нового Macan EV фарой. Если у новинки Porsche используется раздельный фонарь, то у разрабатываемого авто светодиодные элементы расположены вместе.

Напомним, что компания подтвердила существование проекта K1 в 2023 году, показав тизер-изображение внедорожника. Он не раскрыл подробности о настройках двигателя или мощности. Учитывая, что последний Taycan Turbo GT развивает мощность до 1093 л.с., то топовые версии нового автомобиля могут иметь схожие показатели.

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