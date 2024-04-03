У BMW M4 и 4 series может не оказаться преемников с ДВС

Не исключено, что следующее поколение будет представлено купе и кабриолетами только с полностью электрической «начинкой». В основу, вероятно, ляжет платформа Neue Klasse.

© Колеса.ру

История BMW 4 series началась в 2013 году: тогда баварская компания решила выделить двухдверные модификации «трёшки» в отдельное семейство. Напомним, автомобили четвёртой серии второго поколения были представлены в 2020 году. У купе и кабриолета имеются «горячие» версии M4, за их разработку отвечает подразделение BMW M. В конце января текущего года все двухдверки пережили обновление. В дальнейшем модель ждёт смена генерации, однако, кто именно доберётся до «нового старта», пока не ясно.

Как сообщает BMW Blog, «ожидается, что 4 series не получит нового поколения». Также в издании говорится о том, что не будет модели новой генерации на платформе CLAR и с двигателями внутреннего сгорания. Однако это не значит, что семейство канет в Лету: судя по всему, следующее поколение будет представлено полностью электрическими купе и кабриолетами BMW i4, а также их «горячими» версиями, которым, по слухам, могут оставить актуальное название – M4.

Ожидается, что в основу полностью «зелёных» двухдверок следующего поколения ляжет новая модульная платформа Neue Klasse. Ранее компания уже представила одноимённый шоу-кар, который, предположительно, является прообразом седана BMW 3 series новой генерации. Совсем недавно дебютировал концептуальный кроссовер Vision Neue Klasse X, базирующийся на этой же электромобильной «тележке». Вероятно, по мотивам этого шоу-кара впоследствии создадут новый «зелёный» паркетник BMW iX3.

Подробностей о технике ранее представленных концептов на платформе Neue Klasse пока очень мало. Известно, что все представители нового «зелёного» семейства получат электротехнику eDrive шестого поколения с 800-вольтовой архитектурой. Ранее стало известно о том, что у будущих серийных новинок дальнобойность на одной зарядке будет увеличена на 30%, а энергоэффективность – на 25% (по сравнению с актуальными «зелёными» версиями.

По данным издания, нынешние BMW M4 и 4 series с ДВС будут выпускаться до июня 2028-го. Напомним, они сходят с конвейера завода BMW в Дингольфинге (Германия). В июле того же года, вероятно, стартует производство новых BMW i4.

Напомним, нынешние купе и кабриолет BMW 4 серии оснащаются 2,0-литровыми бензиновыми и дизельными турбомоторами, работающими в тандеме с 48-вольтовым «электродовеском» в составе мягкогибридной силовой установки. Линейка включает в себя два четырёхцилиндровых бензиновых двигателя мощностью 184 и 245 л.с., а также 190-сильный четырехцилиндровый дизель. Привод – задний или полный. А у BMW 430d xDrive под капотом находится шестицилиндровый дизельный двигатель мощностью 286 л.с.

У исполнения BMW M440i 3,0-литровый шестицилиндровый рядный бензиновый двигатель, выдающий 374 л.с. (500 Нм); у M440d – шестицилиндровый 340-сильный дизель такого же объёма (700 Нм). Все варианты идут в комплекте с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач Steptronic.

В свою очередь «заряженные» купе и кабриолет в топовых версиях Competition M xDrive имеют рядный шестицилиндровый двигатель с технологией M TwinPower Turbo, максимальная отдача которого равна 530 л.с. У стартовых версий М4 с шестискоростной механикой мощность составляет 480 л.с., у заднеприводных исполнений BMW M4 Competition с 8АКП – 510 л.с.