MG сертифицирует в России конкурента Hyundai Solaris

Компания «Мир-Дистрибьютор», которая представляет интересы марки MG на российском рынке, готовится получить Одобрение типа транспортного средства на несколько моделей — этот документ позволяет начать массовые продажи автомобилей в России и странах ЕАЭС. Седан MG5, который выступает в том же классе, что и Hyundai Solaris, уже прошел все необходимые испытания и в настоящее время ждет ОТТС.

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MG5 уже получил сертификат соответствия на устройства вызова экстренных служб и компания подала заявку на получение ОТТС. В Китае эта модель недавно обновилась, но в России будет продаваться дореформенный вариант, так как ОТТС выдадут именно на него. «Автопроизводитель не проводил испытания нового MG5 для получения европейских протоколов по правилам ЕЭК ООН и не планирует делать это в ближайшее время», — пояснили в «Мир-Дистрибьютор».

Известно, что седан MG5 предложат с бензиновым «атмосферником» 1.5 мощностью 114 лошадиных сил.

Между тем в лабораториях уже проходят испытания других моделей MG, запуск которых анонсировали ранее: лифтбека MG6 и двух кроссоверов — MG HS и MG ZS. Старт продаж запланирован на середину 2024 года. Позже в этом году к ним присоединятся лифтбек MG7 и три паркетника: MG RХ5, MG RХ9 и гибридный HS PHEV.

А уже 12 апреля «Мир-Дистрибьютор» проведет официальную презентацию моделей, обещанных россиянам.

Но так случилось, что эта компания не единственная, кто намерен продавать в России автомобили MG. Ранее состоялось мероприятие фирмы «ЭмДжи Мотор Рус», не имеющей отношения к концерну SAIC (владеет MG), но договорившейся о поставках с заводом-производителем. Были представлены две модели: все тот же MG5 и MG7, который по размерам сопоставим с Toyota Camry и Mazda6. В разговоре с Drom.ru представитель «ЭмДжи Мотор Рус» признался, что ОТТС на эти модели у них нет.