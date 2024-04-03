Стали известны самые частые нарушения московских таксистов

С начала 2024 года Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) выявила 1,7 тыс. нарушений в такси. Всего за период с января по март МАДИ проверила 5 тыс. автомобилей такси. Рейтинг частых нарушений возглавили отсутствие опознавательных знаков, сообщающих о том, что автомобиль работает в такси, и игнорирование проверок, которые необходимо проходить перед выездом на смену.

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Чаще всего водители ездили на автомобилях с без цветографической схемы на кузове или опознавательного фонаря оранжевого цвета, не проходили медосмотр перед началом рабочего дня и не отмечались на предрейсовом техническом контроле автомобиля. В ведомстве напомнили, что штрафы за эти нарушения составляют от 3 до 50 тыс. рублей.

В пресс-службе заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова отметили, что инспекторы МАДИ каждый день проверяют автомобили такси. Это делается для того, чтобы поездки становились безопаснее для пассажиров. Соблюдение правил перевозки снижает аварийность и делает такси комфортным видом городского транспорта.

Недавно страховщики назвали самые аварийные машины такси по количеству страховых случаев по ОСАГО. В 2023 году лидерами по частоте ДТП стали автомобили марки Datsun, Toyota, Hyundai, Kia и Renault. Ранее, в 2022 году, таксисты чаще всего попадали в ДТП за рулём автомобилей Haval.

В России появятся дешёвые тарифы на такси — стоимость поездки хотят привязать к качеству вождения. Дифференцировать цены поможет телематика. Предполагается, что платить пассажиры будут, в том числе, в зависимости от качества вождения. Стоимость не будет зависеть от погоды и времени суток, однако водитель сможет выбирать, к какому пассажиру ехать.