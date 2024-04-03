Мишустин анонсировал появление российского электромобиля

Россия имеет шансы создать свой электромобиль. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, отметив, что страна уже добилась некоторых результатов. Ura.Ru

«У нас есть шанс сделать неплохой электромобиль, и уже сегодня есть результаты этого, используя всяческие возможности нашей промышленности», - сказал он. ТАСС

По его словам, в 2022-2023 году на производство 1151 зарядной станции запустили свыше 2 млрд рублей, в 2024-м – 3,7 млрд рублей на создание 1337 зарядных станций. Деловая газета «Взгляд»