Названы преимущества и недостатки китайских автомобилей

Россияне назвали ключевые преимущества и недостатки китайских автомобилей. Результаты опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Одними из главных преимуществ машин из КНР назвали ценовую доступность (15 процентов), простоту покупки (семь процентов), легкость обслуживания и наличие запчастей (пять процентов), разнообразие моделей (четыре процента). Также россияне назвали плюсами внешний вид (десять процентов), технологичность (13 процентов), высокое качество и комфорт (десять процентов).

В то же время ключевым недостатком респонденты отметили низкое качество (37 процентов): недолговечность (28 процентов), плохой металл, слабые лакокрасочное покрытие (семь процентов), техническая составляющая и электроника (семь процентов).

Блогер и автоэксперт, специалист по покупке автомобилей с пробегом Елена Лисовская заявила, что в попытке захватить российский рынок китайские автопроизводители совершают ошибку. Они пытаются вывести на рынок модели, для которых не получается обеспечить обслуживание, и владелец новой машины месяцами ищет детали. Покупатели сталкиваются с тем, что у китайских машин нет сервисной поддержки, адекватной гарантии и полной русификации, добавила она.

Россияне пересаживаются с немецкого "премиума" на китайский

По словам гендиректора IXEN Motors Rus, официального дистрибьютора бренда Forthing в России Елены Гольцовой, китайские автомобили стоят в России дороже двух миллионов рублей из-за таможенной политики. Возвращения на рынок России доступных иномарок ждать не стоит, так как значительную часть стоимости машин составляют акциз, утилизационный сбор и таможенная пошлина, объяснила она.