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Кенгуру сочли серьезной проблемой для автобеспилотников

Кенгуру представляют практически неразрешимую проблему для автобеспилотников и заставляют принимать разные меры, чтобы держать их подальше от оживленных дорог. Об этом сообщает журнал Naked Science со ссылкой на разработчиков автобеспилотников.

Кенгуру сочли серьезной проблемой для автобеспилотников
© Unsplash

Отмечается, что в Австралии ежегодно происходит от 12 до 16 тысяч столкновений транспортных средств с кенгуру и валлаби. В этой связи производителям автомобилей приходится заниматься разработкой технологий предотвращения столкновений с животными.

Подчеркивается, что производитель Volvo стал первым в вопросе выпуска на рынок системы обнаружения крупных животных, оснащенной камерой и радаром. Они могут отслеживать расстояние до животного. Однако система не способна распознавать кенгуру. Она может обнаруживать лишь лосей, лошадей и оленей, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что стадо кенгуру внезапно ворвалось на территорию гольф-клуба Heritage Golf and Country Club в парке Чирнсайд в пригороде Мельбурна.

Сотни животных пересекали поле для гольфа. Посетители были вынуждены временно отложить игру.

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