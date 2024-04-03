В Toyota пообещали дизельным авто «большое будущее»

В конце марта Volvo выпустила свой последний автомобиль с дизельным двигателем, но в японской Toyota с этой позицией не согласны, пишет Motor1. В Toyota заявили, что у дизельных авто «большое будущее».

Руководитель отдела продаж и маркетинга Toyota Australia Шон Хэнли подчеркнул, что дизельное топливо, несмотря на громкие заявления, не уйдет в прошлое.

«У дизеля еще есть время, так что он не умрет в ближайшем будущем», - уверен Хэнли.

Он подчеркнул, что дизель - очень надежное топливо, особенно для тяжелых транспортных средств, грузовиков и больших внедорожников. В то же время Хэнли считает, что дизельному двигателю необходимо адаптироваться к все более строгим нормам выбросов, чтобы выжить. В связи с этим Toyota недавно выпустила Hilux с «мягкой» гибридной версией 2,8-литрового турбодизельного двигателя.

Хэнли также допустил возможность создания двигателя внутреннего сгорания (ДВС) на синтетическом дизельном топливе. Одновременно Toyota пытается сохранить ДВС, заставив его работать на водороде.

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Последний дизельный автомобиль Volvo - внедорожник XC90 - вышел 27 марта. К 2030 году компания планирует полностью перейти на выпуск электромобилей. В компании подчеркивали, что электромобили менее шумные, их дешевле обслуживать и у них нулевые выбросы выхлопных газов.